Teatro politico e comicità nella stagione Oscar e Angeli di Milano

Nel cuore di Milano, il Teatro Oscar e gli Angeli aprono le porte alla stagione 2025/2026 con un tema che invita alla riflessione profonda: "La pace che cerchiamo". Una sfida ambiziosa in un mondo sempre più diviso, ma anche un’occasione per esplorare il teatro politico e la comicità come strumenti di dialogo e speranza. Un viaggio tra emozioni e pensieri, perché la pace, più che un sogno, può diventare realtà .

Milano, 25 giu. (askanews) - "La pace che cerchiamo" un tema potente di grande attualità ma non banale è il titolo della stagione 20252026 del Teatro Oscar e Teatro degli Angeli di Milano. "È una parola ingombrante, difficilissima, apparentemente che può mettere d'accordo tutti nelle intenzioni ma è quasi impossibile da realizzare e, secondo, una parola molto complessa e complicata, noi gli abbiamo dedicato quantomeno la tensione spirituale. Penso che sia talmente necessaria la pace perché riguarda ognuno di noi, non solo chi è in guerra" ha detto Giacomo Poretti, Direttore artistico di entrambi i teatri insieme a Gabriele Allevi e Luca Doninelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teatro politico e comicità nella stagione Oscar e Angeli di Milano

In questa notizia si parla di: milano - teatro - stagione - oscar

Addio a Luigi Alva, è morto il leggendario tenore del Teatro alla Scala di Milano - Luigi Alva, il leggendario tenore del Teatro alla Scala di Milano, è scomparso all'età di 98 anni. Celebrato per la sua straordinaria interpretazione del repertorio di Mozart, Rossini e Donizetti, Alva lascia un'eredità indelebile nel panorama musicale del Novecento.

Translate post“La pace che cerchiamo” è il titolo della stagione 2025/2026 del Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli, diretti da Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti ? #Milano #Teatro Vai su X

Ultima replica de “Il ritratto di Dorian Gray” al teatro Carcano di Milano. Ultimiamo la stagione al chiuso e domani si comincia l’estate teatrale. Grazie Milano ? Vai su Facebook

“La pace che cerchiamo”: al via la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli; Teatro politico e comicità nella stagione Oscar e Angeli di Milano; Teatro Oscar e Teatro degli Angeli di Milano: Stagione artistica 2025/2026 – comunicato stampa.

Teatro politico e comicità nella stagione Oscar e Angeli di Milano - (askanews) – “La pace che cerchiamo” un tema potente di grande attualità ma non banale è il titolo della stagione 2025/2026 del Teatro Oscar e Teatro degli Angeli di Milano. askanews.it scrive

Teatro Oscar e degli Angeli in scena con 'La pace che cerchiamo' - È "La pace che cerchiamo" il tema della prossima stagione del Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli di Milano, guidati dalla direzione artistica di Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti. Segnala ansa.it