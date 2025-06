Teatro e musica inaugureranno la tredicesima edizione di Venice Open Stage | VIDEO

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della poesia, dell’arte e dell’innovazione. Dal 30 giugno al 12 luglio, l’arena Gigi Dall’Aglio a Venezia si trasformerà nel cuore pulsante della tredicesima edizione di Venice Open Stage – Rising Theatre Festival, con spettacoli teatrali e performance musicali che promettono emozioni uniche. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura: lasciatevi coinvolgere da un’esperienza che vi farà riscoprire il vero spirito della scena…

Dal 30 giugno al 12 luglio l’arena Gigi Dall’Aglio, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, sarà il palcoscenico della tredicesima edizione del Venice Open Stage – Rising theatre festival, dal titolo BUH! – The time is out of joint, organizzato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

