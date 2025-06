Taylor Swift si è esibita ieri sera a sorpresa Nashville

una straordinaria sorpresa per i fan e gli appassionati di musica, creando un momento indimenticabile nel cuore di Nashville. La presenza di Taylor Swift ha infiammato l’atmosfera, unendo sport e musica in un’unica serata carica di emozioni. Un episodio che resterà nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistere a questa magica combinazione di talenti e passione.

Taylor Swift è apparsa a sorpresa a Nashville, dove la cantautrice è intervenuta durante un incontro tenutosi all’evento Tight End University nella serata di ieri, 24 giugno. La superstar del pop ha raggiunto il fidanzato Travis Kelce in occasione dell’annuale summit di allenamento di tre giorni, che ha co-fondato con i colleghi della NFL George Kittle e Greg Olsen nel 2021. L’evento, che si tiene presso la Vanderbilt University, è stato originariamente concepito per consentire ai tight end di tutta la lega (gli attaccanti di NFL, ndr) di allenarsi, fare rete e condividere le tecniche, nell’ultima edizione è stato segnato dall’arrivo dei Taylor Swift. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift si è esibita ieri sera a sorpresa Nashville

| Taylor Swift ha cantato a sorpresa "Shake It Off" al concerto dei TEU di stasera a Nashville. Vai su X

