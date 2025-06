Taylor Fritz | Con Sinner perdo ma con Alcaraz ho l’impressione di non avere speranze

Taylor Fritz, talento americano al numero 5 del mondo, nutre un sogno ardente: conquistare uno Slam. Nonostante le sconfitte contro Sinner e Alcaraz, il suo desiderio di vittoria rimane forte. “Vincere uno Slam è l’unica ragione per cui voglio davvero giocare”, confida al Guardian. A 27 anni, il tempo stringe, ma la sua determinazione non vacilla: il grande obiettivo è ancora alla portata, e lui ci crede con tutta sé stesso.

"Vincere uno Slam è l'unica ragione per cui voglio davvero giocare", dice Taylor Fritz al Guardian. L'americano, numero 5 al mondo, ha raggiunto la finale degli Us Open l'anno scorso anno, ma pensa di poter vincere Wimbledon. Ha 27 anni, le chance diminuiscono di anno anno. Ed è un problema. Perchè ammette: "Probabilmente ci penserei per sempre, se non riuscissi a vincere uno Slam ". Fritz è figlio mamma Kathy May, ex giocatrice top 10 negli anni 70, e papĂ Guy, un modesto professionista pure lui. A 18 anni Taylor è diventato papĂ pure lui: ha fatto un bambino con la sua ragazza adolescente, Raquel Pedraza, anche lei tennista, l'hanno chiamato Jordan.