Tavola rotonda HIVE al Rione Terra sul bradisismo

Nel cuore del Rione Terra di Pozzuoli, un appuntamento imperdibile ha riunito scienza e comunità per affrontare il tema del bradisismo. Con il patrocinio del Comune, la tavola rotonda HIVE ha offerto uno spazio di dialogo e condivisione, puntando a conoscere le percezioni dei residenti e a promuovere un confronto costruttivo su come vivere e mitigare i rischi di questo fenomeno geologico. Un passo importante verso un futuro più consapevole e sicuro.

Al Rione Terra di Pozzuoli, con il Patrocinio del Comune, è stata organizzata la tavola rotonda HIVE su Scienza, Teatro e Comunità nei Campi Flegrei. L'iniziativa era finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi: presentare le finalità e le attività del progetto HIVE; raccogliere testimonianze, percezioni e bisogni informativi delle comunità locali; avviare un confronto sulla .

