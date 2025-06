Tassisti regolari di Taranto | Abusivismo dilagante in città e al porto servono controlli e tutela della legalità Pronti allo stato di agitazione

I tassisti di Taranto sono ormai sul fronte della legalità, mentre l’abusivismo dilaga in città e al porto. Le principali organizzazioni di categoria, tra cui Casartigiani, Confesercenti, Unsic, URI TAXI e LLP, lanciano un appello urgente alle istituzioni: è ora di intensificare controlli e tutela della legalità, prima che questa piaga comprometta l’intero tessuto cittadino. La sicurezza e il rispetto delle regole sono fondamentali per il futuro di Taranto.

Tarantini Time Quotidiano Le principali organizzazioni di categoria dei tassisti di Taranto – Casartigiani Taranto, Confesercenti Taranto, Unsic Taranto, URI TAXI, LLP Taranto – lanciano un appello urgente alle istituzioni locali e alle autorità competenti per contrastare il fenomeno del trasporto abusivo di persone, che non riguarda più solo l’area portuale ma si è ormai esteso a tutto il territorio cittadino. Le associazioni denunciano la presenza costante di soggetti privi di licenza che esercitano abusivamente l’attività di trasporto passeggeri, in violazione della normativa vigente, mettendo a rischio la sicurezza dell’utenza e il decoro urbano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tassisti regolari di Taranto: “Abusivismo dilagante in città e al porto, servono controlli e tutela della legalità. Pronti allo stato di agitazione”

In questa notizia si parla di: taranto - tassisti - regolari - abusivismo

Taxi-NCC, Uil e Anar: A Roma riparte l'abusivismo; Tassista cinese abusivo scappa con lo sportello aperto dopo colluttazione. Le immagini; Taxi abusivi Napoli, il tariffario: 15 euro per la stazione, 20 per aeroporto e centri commerciali.

Taranto, miticoltura regolare: si lavora per ottenere le autorizzazioni e uscire dall'abusivismo - Quotidiano Di Puglia - Un tavolo permanente per intraprendere un percorso strutturato e finalizzato a valorizzare un prodotto rinomato ed identitario, come la cozza tarantina. Secondo quotidianodipuglia.it

Contro abusivismo e Ncc, tassisti in catene in Comune - Alla guida i tassisti, che si sono incatenati davanti al Comune in protesta contro «gli abusivi e la concorrenza sleale da parte di alcuni Ncc di altri Comuni che vengono a lavorare sul nostro ... Si legge su torino.repubblica.it