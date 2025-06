Tassinari orgoglio cesenate | Il sogno? Le Olimpiadi

L’incredibile stagione di Emiliano Tassinari, talento del Cesena Triathlon, continua a far sognare gli appassionati. Dopo il trionfo nella Coppa Italia e la conquista di una medaglia di bronzo ai Mondiali juniores di duathlon a Pontevedra, Tassinari si conferma un orgoglio cesenate. La sua determinazione e passione lo spingono verso l’obiettivo più grande: le Olimpiadi. E il suo percorso promette di scrivere ancora pagine indimenticabili di sport e dedizione.

L’incredibile stagione di Emiliano Tassinari, talento del Cesena Triathlon, continua a regalare emozioni. Dopo il trionfo nella Coppa Italia a Montesilvano, Tassinari lo scorso fine settimana è infatti volato in Spagna per rappresentare l’Italia ai Mondiali juniores di duathlon a Pontevedra. Qui ha brillato nella prova individuale, conquistando una splendida medaglia di bronzo in volata e fornendo anche un contributo fondamentale nella staffetta, aiutando l’Italia a salire sul secondo gradino del podio. Tassinari, atleta cesenaticense classe 2006, con 19 anni ancora da compiere, sta abbinando gli straordinari risultati sportivi all’impegno sui libri, dal momento che in questi giorni è alle prese con l’ esame di maturità del liceo scientifico sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it