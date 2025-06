tartaruga depone cento uova in spiaggia

La spiaggia, tra luci soffuse e ombre danzanti, ha assistito a un evento straordinario: una tartaruga Caretta Caretta ha scelto questa zona per deporre le sue uova, un momento unico nella storia della costa riminese. Mentre la musica si spegneva, e i giovani si preparavano a tornare a casa, il miracolo della natura si è manifestato in tutta la sua bellezza, ricordandoci l’importanza di preservare questi angoli di paradiso.

La spiaggia dei locali e del divertimento. La spiaggia dove si fanno le ore piccole tra la musica e migliaia di ragazzi e ragazze. Una grande tartaruga Caretta Caretta ha scelto questa sabbia, quella del Marano, per deporre le proprie uova. Un evento eccezionale. È la prima volta che accade sulla costa della provincia riminese. La tartaruga è arrivata poco dopo lo spegnimento della musica nei locali. Non tutti i giovani se n'erano andati dalla zona. Due ragazze di 17 e 18 anni si trovavano sulla spiaggia quando hanno visto quella grande tartaruga uscire dalle acque e risalire per circa 25 metri l'arenile cominciando a muovere la sabbia formando un buco.