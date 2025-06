TaroCeno Rock Festival fa ballare l’Appennino parmense

lascia il segno. Unendo musica, storia e tradizione, il Taroceno Rock Festival trasformerà l’Appennino parmense in un palcoscenico indimenticabile. Sei comuni, un’unica grande passione: vivere l’energia del rock immersi tra paesaggi incantati e cultura autentica. Preparatevi a lasciarvi conquistare da serate uniche, in cui ogni nota risuona come un richiamo alla memoria e alla scoperta. Non mancate: l’emozione vi aspetta!

Quando il rock incontra la storia si crea un’atmosfera magica. E il TaroCeno Rock Festival, che dal 5 luglio al 15 agosto 2025 attraverserà sei comuni parmensi tra Valtaro e Valceno, nel cuore di Visit Emilia, promette di essere una di quelle esperienze che restano addosso come un riff che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: rock - festival - taroceno - ballare

