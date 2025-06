Tari cartelle notificate via pec e non impugnate | contribuente condannato a pagare anche le spese processuali

Quando le cartelle esattoriali vengono notificate via PEC e non vengono impugnate, il contribuente si trova spesso in una posizione svantaggiosa. La recente sentenza della Corte di giustizia tributaria chiarisce che, in assenza di contestazioni, la validità della notificazione è consolidata e il pagamento diventa obbligatorio. La vicenda dimostra come, anche in assenza di avvisi tradizionali, le procedure siano rigorose e vincolanti, lasciando poche possibilità di contestazione.

“La Tari la doveva pagare l’inquilino. E poi non ho mai ricevuto l’avviso”. La Corte di giustizia tributaria, però, dĂ torto al cittadino: si tratta di una cartella esattoriale, quindi ti era stato notificato tutto. Si è concluso con un’ordinanza di inammissibilitĂ il contenzioso tributario. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tari, cartelle notificate via pec e non impugnate: contribuente condannato a pagare anche le spese processuali

