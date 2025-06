Taremi l’interesse c’è | ecco cosa chiede l’Inter! Poi altra punta – CdS

Mehdi Taremi, il prolifico attaccante iraniano dell’Inter, si trova al centro di voci di mercato che alimentano il suo addio ai nerazzurri. Bloccato in patria, tra le mura di Bushehr, e con tre club esteri interessati, il suo futuro resta incerto. La vera sfida? Risolvere le questioni legate all’ingaggio, per poter finalmente affrontare una nuova avventura calcistica all’estero. L’attesa ora si fa più intensa, e il mondo del calcio aspetta di scoprire quale strada sceglierà Taremi.

Taremi rimane in uscita dall'Inter. L'attaccante iraniano, che si trova bloccato in patria ma si è trasferito da Teheran a Bushehr per stare vicino alla famiglia, piace a tre squadre estere. Il nodo è l'ingaggio. FUTURO – La situazione non calcistica di Mehdi Taremi non è di certo facile. L'attaccante dell'Inter si spostato dalla capitale Teheran verso la città natale Bushehr, per stare vicino alla sua famiglia. Inoltre, è in continuo contatto con l'Inter e i suoi compagni. E si sta sentendo via messaggi anche con mister Cristian Chivu. Lui continua ad allenarsi per non perdere il ritmo. Dal punto di vista del mercato, però, il giocatore, secondo il Corriere dello Sport, rimane in uscita dal club interista.

