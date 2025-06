Taremi fugge da Teheran mille chilometri per ritrovare la famiglia | ma il Mondiale con l'Inter resta utopia

Mehdi Taremi, il raggio di speranza dell'Inter, ha compiuto un gesto coraggioso: ha lasciato Teheran per riunirsi con la famiglia a mille chilometri di distanza, dimostrando che il cuore e la determinazione vanno oltre ogni ostacolo. Tuttavia, il sogno di vedere il suo talento in campo al Mondiale con l'Inter si allontana, alimentando aspettative e delusioni tra tifosi e addetti ai lavori. Ma la sua voglia di riscatto non si ferma qui…

La notizia che tutti i tifosi e l'Inter attendevano è arrivata: Mehdi Taremi è riuscito ad allontanarsi in auto da Teheran e mettersi al sicuro nella sua città natale, a mille chilometri dalla capitale. Costanti i contatti con Chivu e la dirigenza nerazzurra, ma nessun raid in America per il Mondiale per Club. Continuerà la preparazione, allenandosi al meglio per farsi trovare pronto alla nuova stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

