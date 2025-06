Tare | Voglio che le problematiche dell’anno passato non si ripetano più

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, guarda al futuro con determinazione, desideroso di evitare gli errori del passato. Per la stagione 2025-2026, ha condiviso le strategie chiave per costruire una squadra solida e vincente, ponendo le basi per un cammino senza ostacoli. Con un approccio rivolto al miglioramento costante, Tare sottolinea l’importanza di innovazione, dedizione e pianificazione accurata. È il momento di mettere in atto queste idee e iniziare la nuova stagione con il piede giusto.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato di cosa sarà importante, nella stagione 2025-2026, per partire con il piede giusto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare: “Voglio che le problematiche dell’anno passato non si ripetano più”

In questa notizia si parla di: tare - voglio - problematiche - anno

Spal-Milan Futuro, Antenucci: "Gara dell'anno? No, della vita. Voglio chiudere con un sorriso" - La vigilia della storica sfida contro il Milan Futuro segna un punto di svolta in casa Spal. Con la determinazione di Antenucci, protagonista del match dell’anno, la squadra si prepara a cambiare le sorti di una stagione.

#Tare: “Il #Milan è un club dove devi vincere subito. Voglio vedere una squadra che suda la maglia e che ha voglia di vincere. E’ fondamentale lavorare tutti insieme e ricevere supporto da Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Arrivando al Milan realizzo un sogno . Vai su Facebook

Translate post« » Il primo briefing davanti alla stampa, quello di Giorgio Furlani e Igli Tare, quest’oggi a Casa Milan Un’occasione per incontrare il nuovo direttore sportivo e l’amministratore delegato rossoner Vai su X

MN - Tare: Vorrei prendere spunto dagli errori dell’anno scorso per cercare di trasformarli in una...; Tare: “Modric ha ancora voglia di vincere. Cercheremo un attaccante”; Milan, Furlani e Tare incontrano i giornalisti: ecco che cosa hanno detto.

Milan, parla Tare: "Leao e Maignan restano, Theo voleva andare. Via Reijnders? C'è Loftus-Cheek" - Il nuovo direttore sportivo rossonero dice tutto sulle operazioni in entrata e in uscita e rivela come ha preso Allegri ... Lo riporta tuttosport.com

Milan, Tare: “Blitz a Lugano per Allegri, Modric vuole vincere con noi. Theo? Voleva una nuova esperienza” - Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un incontro con la stampa organizzato dal club ... Riporta msn.com