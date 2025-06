Tare | Un Milan per vincere subito Mercato vi svelo la strategia

Il mercato del Milan si infiamma: Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, svela i piani per portare immediatamente il club alla vittoria. Durante un incontro con i giornalisti, Tare ha condiviso dettagli esclusivi sulle strategie di mercato, offrendo uno sguardo intrigante sul futuro dei campioni d’Italia. Scopriamo insieme come il Milan intende conquistare subito la scena e consolidare il suo dominio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato ieri con i giornalisti delle strategie di mercato dei rossoneri: il punto sul 'CorSport'.

