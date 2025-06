Tare svela il Milan di Allegri nessuna rivoluzione | È solo mancata la leadership ma ora c'è Modric

Tare svela il Milan di Allegri: nessuna rivoluzione, solo una chiara priorità. La squadra punta a consolidare la leadership, con Modric come punto di riferimento, affiancato da Maignan e Leao, pronti a assumersi responsabilità. Un percorso condiviso, volto a rafforzare l’identità e la stabilità del club. La strada è tracciata, e ora tutto dipende dalla capacità dei protagonisti di collaborare e crescere insieme. Continua a leggere.

Igli Tare ha delineato la rotta che il Milan ha già intrapreso all'indomani dell'insediamento in panchina di Max Allegri: "Non sarà rivoluzione, abbiamo solamente una priorità. E serve un punto di riferimento negli spogliatoi". Che sarà Modrid ma non solo: anche Maignan e Leao verranno responsabilizzati.