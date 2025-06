Tare | Dalle grandi sconfitte sono nate grandi vittorie come ci insegna il Napoli

Il mondo del calcio insegna che dalle grandi sconfitte nascono le più grandi vittorie, come ci dimostra il Napoli. Il nuovo ds del Milan, Igli Tare, svela i piani e le ambizioni dei rossoneri nel calciomercato, tra strategie e obiettivi futuri. A che punto sono i lavori? Scopriamo insieme come il Milan si sta preparando a scrivere il prossimo capitolo di successo.

Il nuovo ds del Milan Igli Tare ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui parla del calciomercato e dei prossimi obiettivi rossoneri. . A che punto sono i lavori sul mercato? « In questa prima fase abbiamo cercato di capire quali sono le uscite e quali sono i giocatori che possono arrivare. Abbiamo fatto tante riunioni insieme allo staff, con Zlatan, Moncada, con Allegri. Ci siamo visti diverse volte e penso di avere le idee chiare: non sarà una rivoluzione della squadra ma sarà un modo di cercare di puntualizzare dei ruoli specifici ».

