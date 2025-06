Tar dell’Abruzzo annulla le elezioni a Pescara

Il Tar Abruzzo annulla le elezioni a Pescara: nuovo voto in 27 sezioni - Il Tar Abruzzo accoglie parzialmente il ricorso contro il risultato delle elezioni di Pescara del 2024 e dispone l'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti dei candidati a sindaco e consi ... Lo riporta msn.com

