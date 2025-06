Tangenti e regali per entrare al Conservatorio ‘Verdi' di Milano | chiuse le indagini per 5 docenti e 19 studenti

Uno scandalo scuote il Conservatorio Verdi di Milano: tangenti e regali per l’ammissione scuotono le fondamenta dell’istituzione. Le indagini, chiuse dal pm Giovanni Polizzi con un avviso di conclusione, rivelano un presunto sistema illecito che coinvolge 5 ex docenti e 19 studenti. Un caso che solleva interrogativi sulla trasparenza del percorso formativo e sulla credibilità delle procedure d’ammissione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Il pm Giovanni Polizzi ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini sul presunto giro di tangenti che si sarebbe verificato fino al febbraio 2023 al Conservatorio 'Giuseppe Verdi' di Milano. Per l'accusa, gli studenti avrebbero fatto regali e consegnato migliaia di euro ai docenti per venire ammessi all'istituto. Sono indagati 5 ex insegnanti e 19 allievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

