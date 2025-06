Tamponamento in galleria sulla Palermo-Mazara | traffico in tilt all’ora di punta

Un tamponamento all’alba sulla Palermo-Mazara ha causato il caos nel traffico, bloccando la galleria tra Sferracavallo e Isola delle Femmine. L’incidente, avvenuto intorno alle 7:30, ha coinvolto due automobili e lasciato due feriti lievi, ma ha comunque generato disagi e lunghe code in piena ora di punta. Restate aggiornati per scoprire come si sta sbloccando questa complicata situazione.

Incidente all'alba tra Sferracavallo e Isola delle Femmine. Un tamponamento tra due automobili si è verificato questa mattina, intorno alle 7:30, lungo l'autostrada Palermo-Mazara, precisamente all'interno della prima galleria situata tra Sferracavallo e Isola delle Femmine, nel tratto in direzione dell'aeroporto di Punta Raisi. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve, ma l'incidente ha comunque provocato forti disagi alla circolazione. Traffico congestionato fin dalle prime ore. A causa dell'impatto, si sono formate lunghe code già prima dello svincolo di Tommaso Natale, in una fascia oraria particolarmente critica, con numerosi automobilisti diretti verso i luoghi di lavoro o in partenza per l'aeroporto.

In questa notizia si parla di: tamponamento - galleria - palermo - mazara

