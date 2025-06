Tampona l’auto e sfonda il lunotto centauro di 19 anni in ospedale

Una mattinata di paura e tensione quella di ieri a Parabiago, dove un terribile incidente in via Butti ha coinvolto due auto e una moto, lasciando feriti gravi e mobilitando le risorse di emergenza. L’episodio ha segnato profondamente la comunità , evidenziando come un istante possa cambiare per sempre le vite di giovani e adulti. La vicenda si rivela un triste promemoria della fragilità sulla strada e dell’importanza della massima attenzione alla guida.

Mattinata drammatica quella di ieri a Parabiago, dove intorno alle 8.20 si è verificato un violento incidente stradale in via Butti, coinvolgendo due automobili e una moto. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'intervento in codice rosso del personale del 118, accorso con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso partito da Milano. Tre le persone soccorse sul posto: un ragazzo di 19 anni, un uomo di 42 e una donna di 46. A destare maggiore preoccupazione è stato il giovane motociclista, rimasto ferito in modo serio nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la moto avrebbe tamponato una delle due vetture coinvolte.

