Tajani ' undici palestinesi di Gaza accolti in Italia'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia con orgoglio l’uscita di undici palestinesi da Gaza, tra cui due medici, grazie alla stretta collaborazione con Israele e Giordania. Un gesto concreto che testimonia il nostro impegno nel sostenere la popolazione civile di Gaza in un momento di grande difficoltà. Questi sforzi umanitari rappresentano un passo importante verso la speranza e la solidarietà internazionale.

"Siamo riusciti a fare uscire da Gaza altre undici persone. Tutto questo è stato possibile grazie alla buona collaborazione che abbiamo con il governo di Israele e con il governo giordano. Ora sono ad Amman, domani saranno in Italia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando che tra gli undici palestinesi, ci sono due medici. Ciò "dimostra il nostro fattivo impegno a favore della popolazione civile di Gaza", ha sottolineato Tajani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, 'undici palestinesi di Gaza accolti in Italia'

Ieri sera, a "È sempre Cartabianca", Bianca Berlinguer ha fatto fare l'ennesima figuraccia ad Antonio Tajani. Parlando di Gaza, il ministro ha provato a giocarsi la solita carta: lo sterminio degli ebrei nella Seconda guerra mondiale. "È ovvio che Israele è un pae

Carità pelosa. Tajani prima fornisce le armi ad Israele che servono per massacrare le famiglie palestinesi Poi, in quanto ministro degli Esteri responsabile della fornitura di armi, per lavarsi la coscienza, ospita e cura l'unico superstite di 10 fratellini. E lo fa in fa

