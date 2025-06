Tajani | no a terzo mandato per principio non per persone

Il ministro Tajani ribadisce con fermezza che il no al terzo mandato non riguarda persone o partiti, ma si basa su principi fondamentali. Durante il vertice Nato all'Aja, ha sottolineato l'importanza di rispettare questi valori, evitando compromessi che potrebbero minare la democrazia. La posizione di Tajani rafforza il messaggio che l'integritĂ istituzionale viene prima di ogni logica di potere. Un principio che continuerĂ a guidare le scelte dell'Italia nel panorama internazionale.

L'Aja, 25 giu. (askanews) - La contrarietĂ al terzo mandato "non ha nulla a che vedere con un partito o una persona, è una questione di principio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante una conferenza stampa a margine del vertice Nato all'Aja. "Abbiamo detto che non avremmo votato quella proposta, non è un argomento di polemica, non abbiamo mai barattato niente con nessuno", ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: no a terzo mandato per principio, non per persone

