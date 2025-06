sydney sweeney ana de armas e vanessa kirby nel trailer del thriller oscar winning

Sydney Sweeney, Ana de Armas e Vanessa Kirby si preparano a sorprendere nel trailer del nuovo thriller oscar-winning "Eden", diretto dal rinomato Ron Howard. Ambientato all’inizio del XX secolo, il film narra il tentativo di un gruppo di persone di creare una comunità utopica sulle isole Galápagos, affrontando sfide psicologiche e di sopravvivenza. La pellicola promette emozioni intense e un cast stellare, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di cinema...

Eden: un thriller psicologico diretto da Ron Howard. Il film Eden rappresenta un nuovo esempio di thriller psicologico e di sopravvivenza, diretto dal premiato regista Ron Howard. La pellicola è ambientata all'inizio del XX secolo e narra le vicende di un gruppo di individui che si trasferiscono su un'isola delle Galápagos con l'obiettivo di creare una comunitĂ utopica. La produzione ha attirato l'attenzione per il suo cast di alto livello e per la sua trama avvincente, destinata a suscitare interesse tra gli appassionati del genere. Anteprima e uscita ufficiale. Un nuovo trailer di Eden è stato recentemente diffuso, anticipando il rilascio nelle sale statunitensi previsto per il 22 agosto 2025.