SWITCH Turnips 1.73 | Anteprima dei Prezzi delle Rape in Animal Crossing | New Horizons

Se sei un appassionato di Animal Crossing: New Horizons, sai quanto sia cruciale ottimizzare il mercato delle rape per ottenere i migliori profitti. Turnips 1.7.3 ti offre un'anteprima dei prezzi delle rape, consentendoti di monitorare le tendenze e pianificare strategicamente le vendite. Questa potente applicazione, che analizza i dati del tuo salvataggio, diventa il tuo alleato numero uno per dominare il mercato. Scopri come sfruttarla al massimo!

Turnips 1.7.3  è un'applicazione che legge i dati del tuo salvataggio di Animal Crossing: New Horizons  e ti permette di visualizzare in anteprima l'andamento dei prezzi delle rape nella tua isola. Grazie a questo tool, potrai prevedere se il mercato avrĂ un andamento crescente, decrescente o fluttuante, aiutandoti a decidere il momento migliore per vendere.

Ciao a tutti, oggi le rape sono a 579 nella mia isola. Se vuoi venire, commenta qui sotto, poi ti invierò il codice in dm. Due semplici regole: Lascia l’isola tramite l’aeroporto Non correre sui fiori Sto modificando l’isola, quindi non è nelle migliori condizioni, ma Vai su Facebook

