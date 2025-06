Sweethearts la recensione | la regola dell' amico in una rom-com poco ispirata

Sweethearts si presenta come una rom com senza troppe sorprese, incentrata su due amici pronti a chiudere le loro relazioni a distanza. Tra dialoghi prevedibili e situazioni già viste, il film prova a sorprendere con un pizzico di inaspettato, ma senza riuscirci del tutto. Su Sky e NOW, la storia dimostra che anche le regole non scritte sull’amicizia tra opposti possono essere infrante, lasciando spazio a riflessioni più profonde sulla vera natura dell’amore e dell’amicizia.

Al centro di Sweethearts due migliori amici in procinto di interrompere le rispettive relazioni a distanza. Un comune intento che farĂ  scoprire loro qualcosa di inaspettato. La regola dell'amico non sbaglia mai cantavano gli 883 e il luogo comune si rispecchia spesso in quella realtĂ , con il best-friend - solitamente di sesso maschile - che difficilmente riesce a conquistare il cuore dell'amata. Una regola non scritta che anche il cinema romantico ha approfondito in miriadi di occasioni, con varie riproposizioni del tema che cercavano o di confermare la tesi o di contraddirla, con la classica eccezione che conferma l'assunto.

