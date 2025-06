Sviluppi preoccupanti Personale da potenziare

La stagione estiva sui lidi ravennati sta entrando nel vivo, ma preoccupano gli sviluppi legati alla sicurezza e al personale di polizia. Gianni Pollastri e Caterina Durante, rappresentanti della Fsp, lanciano un campanello d’allarme: la recente escalation di episodi violenti e il bisogno urgente di potenziare le risorse rischiano di mettere a dura prova l’ordine pubblico. È ormai evidente che senza investimenti adeguati, il fragile equilibrio di questa estate potrebbe essere compromesso.

"La stagione estiva che si sta avviando sui lidi ravennati promette sviluppi preoccupanti". Un timore che esprimono Gianni Pollastri e Caterina Durante, rispettivamente segretario nazionale e provinciale del sindacato della polizia di Stato Fsp. "Dopo la pubblicazione di un video sul sito 'Welcome to favelas', che riprendeva lo sfondamento del vetro di una volante e la fuga della fermata dagli operatori delle volanti della questura di Ravenna (in foto, ndr) – scrivono Pollastri e Durante in una nota –, è stata data notizia che i due operatori della volante, dopo aver fermato questa persona, stavano intervenendo nei confronti di un cittadino egiziano che si è reso responsabile di una rapina a danno di due ragazzi.

