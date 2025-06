Svelati i look di Lauren Sanchez per il matrimonio con Jeff Bezos | un brand italiano e una sorpresa

Scopri i dettagli esclusivi sui look di Lauren Sanchez per il suo matrimonio con Jeff Bezos, un evento che ha fatto discutere e affascinare. Tra eleganza e mistero, un noto brand italiano potrebbe aver contribuito a rendere indimenticabili gli abiti della sposa, aggiungendo un tocco di stile internazionale. Ma c’è di più: una sorpresa speciale aspetta di essere svelata. Continua a leggere e lasciati sorprendere dai retroscena di questa occasione unica.

Attorno ai look nuziali di Lauren Sanchez c'è un intero team al lavoro. È stato forse coinvolto anche un marchio italiano, per uno o più abiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi: alla cena solo amiche vip, c’erano Katy Perry e Kim Kardashian - Lauren Sanchez ha celebrato il suo addio al nubilato a Parigi, in compagnia di amiche famose come Kim Kardashian e Katy Perry.

27 vestiti per i 3 giorni del matrimonio di Lauren Sánchez? Ma quale abito da sposa dovrebbe indossare per il momento del «sì» a Jeff Bezos, secondo gli esperti di moda della Vanity Fair Fashion Jury?; Lauren Sánchez, cosa c'era nel suo guardaroba prima d'incontrare Jeff Bezos?; Lauren Sanchez, stile “too much”: i look criticati di Lady Amazon.

Ivanka Trump etno chic a Venezia per Bezos: con il look di un piccolo brand italiano - Arrivata a Venezia per prendere parte al matrimonio di Jeff Bezos, Ivanka Trump ha catturato l'attenzione con un outfit etno chic. Da amica.it

Bezos, Lauren Sanchez e la squadra glam: chi sono i truccatori e parrucchieri di fiducia che le sono sempre a fianco - Lauren Sanchez, come ogni sposa che si rispetti, vuole essere impeccabile nel giorno del suo matrimonio con Jeff Bezos che si festeggerà il 27 giugno nell'Isola di San ... Scrive ilgazzettino.it