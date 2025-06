Superman | l' 8 luglio serata speciale Fan Screening acquista subito il tuo biglietto

Preparati a vivere un'esperienza unica nel mondo dei supereroi! Lunedì 8 luglio, in anteprima esclusiva prima dell’uscita nei cinema, Warner Bros. Pictures Italia presenta una serata speciale dedicata ai fan di Superman, il nuovo capitolo firmato James Gunn. Un’occasione imperdibile per immergerti nell’azione e condividere l’emozione con altri appassionati. Non perdere questa opportunità: acquista subito il tuo biglietto e unisciti a noi per questa serata indimenticabile!

Lunedì 8 luglio, con un giorno d'anticipo sull'uscita in tutti i cinema, Warner Bros. Pictures Italia ha organizzato, in anteprima assoluta, una serata speciale fan screening di Superman, l'attesissimo nuovo capitolo dedicato all'eroe DC Comics diretto da James Gunn. Acquista subito il tuo biglietto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Superman: l'8 luglio serata speciale Fan Screening, acquista subito il tuo biglietto

