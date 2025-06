Superbike addio gomme da qualifica Michelin non le produrrà

La Superbike sta attraversando una svolta epocale: Michelin diventerà il fornitore esclusivo di pneumatici dal 2027 al 2031, sostituendo Pirelli, ora protagonista della MotoGP. Questa rivoluzione strategica segna una nuova era di competizione e innovazione nel motorsport, con le gomme da qualifica che presto spariranno dai paddock. La domanda che sorge spontanea è: quali impatti avrà questa trasformazione sui piloti e sulle strategie di gara?

La scorsa settimana è stato ufficialmente annunciato che Michelin diventerà il fornitore unico degli pneumatici del Mondiale Superbike. Il colosso industriale francese ha firmato un contratto che ne farà il monopolista dal 2027 al 2031, sostituendo Pirelli, che viceversa diventerà il gommista della MotoGP per lo stesso periodo. Sostanzialmente, le due aziende si scambiano di ruolo. I transalpini hanno già cominciato a pianificare il loro impegno, dichiarando che non produrranno una mescola pensata specificatamente per le qualifiche. “Sarà l’unica cosa che cambieremo” – ha detto il responsabile delle competizioni Piero Taramasso a corsedimoto. 🔗 Leggi su Oasport.it