Suoni Mobili 2025 | il festival itinerante di musica classica e jazz inaugura a Cesano Maderno

Il primo appuntamento di Suoni Mobili 2025 promette emozioni uniche, unendo l’eleganza della musica classica e il ritmo coinvolgente del jazz in luoghi incantati della Brianza. Con la sua 16ª edizione, il festival itinerante si conferma come una delle esperienze culturali più attese dell’estate, aprendo le porte a un viaggio musicale senza confini. Non perdere l’occasione di vivere questa magia: il primo concerto aprirà le danze a Cesano Maderno il 27 giugno.

Dal 27 giugno al via la 16ª edizione del festival Suoni Mobili, con concerti, eventi culturali e degustazioni in tutta la Brianza. La manifestazione musicale, organizzata da Musicamorfosi e promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, porterà in scena ogni giorno un concerto in un luogo suggestivo, tra le province di Monza, Lecco, Milano e Como. Inaugurazione a Cesano Maderno il 27 giugno: classica e jazz per la prima serata. Il primo appuntamento ufficiale di Suoni Mobili 2025 è in programma venerdì 27 giugno a Cesano Maderno (MB), con una serata dedicata ai linguaggi della musica classica e jazz.

La mescolanza di Suoni Mobili. Il festival parte fra classica e jazz - che unisce con passione le sfumature della musica classica e jazz, creando un’esperienza unica e coinvolgente.

