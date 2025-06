Suoni Controvento 2025 con Brunori SAS Afterhours Gualazzi Serena Rossi

Suoni Controvento 2025 si prepara a incantare l’Umbria con un’edizione ancora più coinvolgente e sostenibile, portando sul palco artisti di calibro come Brunori Sas, Afterhours, Gualazzi e Serena Rossi. Dal 15 luglio al 7 settembre, il festival a impatto zero tra musica, teatro, letteratura e incontri su temi attuali, attraversando 24 affascinanti comuni umbri. La IX edizione promette emozioni uniche in scenari naturali e borghi incantati, un’esperienza da non perdere per grandi e piccini.

Suoni Controvento torna con l'edizione 2025, la line up e le location del festival a impatto zero di musica, teatro, letteratura. Dal 15 luglio al 7 settembre torna Suoni Controvento, il festival a impatto zero di musica, teatro, letteratura, gaming per grandi e piccini e incontri su temi di attualità che coinvolge 24 comuni dell'Umbria, tra borghi e i palcoscenici naturali dei paesaggi umbri. La manifestazione, giunta alla sua IX edizione, è promossa da Aucma (Associazione umbra della canzone e della musica d'autore), associata AssoConcerti, con il sostegno di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.

Suoni Controvento, anche Marsciano nella rete del festival diffuso - Il festival estivo di arti performative "Suoni Controvento" si espande anche a Marsciano, portando il suo ricco programma nella suggestiva Rocca di Sant'Apollinare.

