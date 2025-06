Summit della Nato | approvato l’aumento delle spese militari al 5% del Pil

Il recente Summit della NATO all’Aia ha sancito un importante passo avanti: gli alleati si impegnano a aumentare le spese militari al 5% del PIL entro il 2035, rafforzando così la sicurezza collettiva. Questa decisione sottolinea la volontà di garantire capacità e solidarietà nel panorama geopolitico globale. Tuttavia, mentre ribadiscono il sostegno all’Ucraina, per il Presidente...

« Gli alleati si impegnano a investire il 5% del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di Difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di garantire gli obblighi individuali e collettivi, in conformità con l’articolo 3 del Trattato di Washington». Questa la dichiarazione finale del Summit della Nato all’Aia. «Gli alleati ribadiscono il loro impegno sovrano a fornire sostegno all’Ucraina», ma per il Presidente Volodymyr Zelensky c’è ben poco da festeggiare, nella dichiarazione finale, infatti, non si fa alcun riferimento al “percorso irreversibile” dell’Ucraina nella Nato, né tantomeno viene fatta alcuna menzione riguardo agli aiuti finanziari da fornire a Kiev, come avvenne lo scorso anno. 🔗 Leggi su Panorama.it