Summer la carica dei centomila Festival di qualità per tutti i gusti

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con oltre 100.000 biglietti già venduti e un cartellone ricco di emozioni! Il Lucca Summer Festival 2025, con 19 concerti e tre date già sold out, promette di accontentare ogni gusto musicale. Si apre il sipario il 28 giugno con Antonello Venditti, ma l’evento si distingue per la sua varietà, culminando con l’unica tappa italiana del tour di Jennifer Lopez. Un’estate da non perdere!

Con oltre 100mila biglietti già venduti, 19 concerti in programma e 3 date già sold out, il “Lucca Summer Festival“ è ufficialmente pronto a partire. Ad aprire i cancelli – il 28 giugno – sarà proprio uno dei “mostri“ della musica italiana, Antonello Venditti, ma il cartellone 2025 combina anche il cantautorato con il rock, la musica classica e il pop mondiale, come dimostra l’unica tappa nazionale del tour di Jennifer Lopez, che si esibirà in esclusiva per l’Italia sugli spalti delle Mura il 21 luglio. "Quest’anno abbiamo deciso di puntare più sulla qualità che sulla quantità - ha spiegato il direttore artistico della manifestazione Mimmo d’Alessandro -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Summer, la carica dei centomila “Festival di qualità, per tutti i gusti“

In questa notizia si parla di: summer - festival - carica - centomila

Ferrara Summer Festival 2025 con Slipknot, Sfera Ebbasta, Tananai - Il Ferrara Summer Festival 2025 torna dal 17 giugno al 12 luglio con una sesta edizione imperdibile. Tra performance di Slipknot, Sfera Ebbasta e Tananai, il festival promette un'estate di musica, emozioni e divertimento nel suggestivo centro storico di Ferrara.

Summer, la carica dei centomila “Festival di qualità, per tutti i gusti“ - Il presidente della Regione, Giani: “Una manifestazione che onora la Toscana a livello internazionale“ ... Come scrive lanazione.it

Summer Festival, la carica dei 100 mila: parte sabato l'edizione 2025, record di concerti e attesa alle stelle per JLo - Direttamente sul palco dove è stata fatta la storia della musica e dove ancora altra ne deve passare si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Lucca Summer Festival 2025: tutto pronto per ... Segnala lagazzettadilucca.it