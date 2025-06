Summer Fashion Week Napoli | moda cultura e talento al centro della scena partenopea

La Summer Fashion Week di Napoli riaccende i riflettori sulla moda, cultura e talento partenopeo, trasformando Via Tribunali nel cuore pulsante della creatività. Un appuntamento imperdibile che celebra l’eccellenza locale, sotto la guida di figure emblematiche come Alessandro Di Laurenzio e Gino Sorbillo. Preparatevi a immergervi in un mondo di stile e innovazione, dove la tradizione si fonde con la modernità, dando vita a un evento che scriverà nuove pagine della scena fashion napoletana.

La moda torna protagonista a Napoli con la Summer Fashion Week, presentata da Napoli Fashion Week a cura di Alessandro Di Laurenzio e Gino Sorbillo, due figure simbolo della rinascita culturale e creativa partenopea. L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più iconici della città: Via Tribunali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: fashion - week - napoli - summer

Milano Fashion Week Uomo giugno 2025: date, brand e calendario ufficiale - Da 20 al 24 giugno 2025, Milano si conferma capitale della moda maschile con la Milano Fashion Week Uomo.

Save the Date! Mercoledì 11 Giugno 2025 vi aspettiamo per un evento esclusivo durante la Sicily Fashion Week! Michele Inzerillo – Via Alcide De Gasperi 62, Palermo Dalle ore 18:30 Presentazione della nuova collezione CYCLE Summer 2025 Vai su Facebook

SUMMER FASHION WEEK NAPOLI: Moda, cultura e talento al centro della scena partenopea; Collezioni d'addio, debutti attesi e grandi assenze, cosa succederà alla Paris Haute Couture Week autunno inverno 2025 2026?; Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Spring/Summer 2025, il potere delle Amazzoni. FOTO.

Napoli Fashion Week 2024, quando comincia: tutto ciò che c'è da sapere - MSN - La Napoli Fashion Week 2024 è pronta a tornare dal 19 al 21 Dicembre, con una nuova edizione ricca di glamour, creatività e tradizione. Da msn.com

Torna Napoli Fashion Week - Notizie - Ansa.it - Torna la Napoli Fashion Week dal 19 al 21 dicembre, una delle manifestazioni più attese del panorama della moda. Lo riporta ansa.it