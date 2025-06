Sullo scooter con le mascherine arrestati dopo inseguimento

In un audace tentativo di sfuggire alla cattura, due giovani scooteristi coperti da mascherine chirurgiche hanno messo in atto un inseguimento tra Cercola e San Sebastiano al Vesuvio. La loro scelta insolita ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno intercettato e arrestato i due incensurati di 18 e 16 anni, dopo una corsa mozzafiato tra le strade della provincia. Ecco come un semplice stratagemma si è trasformato nell’ultimo capitolo di una vicenda da brividi.

Tempo di lettura: 2 minuti Per provare ad agire senza correre il rischio di essere riconosciuti, avevano deciso di mettere al volto mascherine chirurgiche. Ma proprio questo stratagemma ha insospettito i carabinieri, che dopo un inseguimento hanno arrestato due giovanissimi incensurati di 18 e 16 anni. È accaduto tra Cercola e San Sebastiano al Vesuvio. I militari dell’Arma della stazione di Cercola li hanno notati mentre percorrono via Europa in sella ad uno scooter. Con loro altri due uomini a bordo di un’altra moto. A coprire il volto di tutti le mascherine chirurgiche. Una scena sospetta, che ha fatto scattare un inseguimento, terminato in via Panoramica Fellapane, nel vicino comune di San Sebastiano al Vesuvio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sullo scooter con le mascherine, arrestati dopo inseguimento

