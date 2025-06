' Sulle ali della memoria' nel ricordo del disastro di Capo Gallo | la premiazione in Comune del concorso letterario

Sulle ali della memoria, il ricordo del disastro di Capo Gallo rivive attraverso l'arte e la poesia. Alla cerimonia di premiazione del concorso letterario, il sindaco Vito Leccese e l’assessore Vito Lacoppola hanno sottolineato l’importanza di preservare la memoria collettiva e di onorare le vittime. Un momento toccante che rinnova l’impegno della comunità nel ricordare e imparare dal passato, affinché simili tragedie non si ripetano.

Il sindaco Vito Leccese e l’assessore comunale alla Conoscenza Vito Lacoppola sono intervenuti alla cerimonia di premiazione del concorso artistico “Sulle ali della memoria”, promosso nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale del disastro aereo di Capo Gallo (6 agosto 2005) dall'omonima. 🔗 Leggi su Baritoday.it

