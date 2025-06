Sull’autostrada A4 il caldo deforma l’asfalto | corsie chiuse e code chilometriche

L’ondata di caldo estivo sta mettendo a dura prova l’autostrada A4 tra Vicenza e Verona, con asfalto deformato e corsie chiuse. Il traffico si intensifica, creando code fino a 30 km, tra cantieri e un incidente tra mezzi pesanti nel tratto bresciano. Una situazione che mette in crisi gli automobilisti e richiede massima attenzione. Scopriamo insieme come affrontare questa emergenza e le soluzioni adottate per ripristinare la normalità.

Caldo torrido e traffico in tilt sulla A4: tra Vicenza e Verona l’asfalto si deforma per le alte temperature, costringendo alla chiusura di una corsia. Code fino a 30 km, complici anche i cantieri e un incidente tra mezzi pesanti nel tratto bresciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

