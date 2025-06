Suicidio nel carcere di San Vittore 22enne marocchino trovato impiccato in cella De Fazio | 36esimo caso da inizio 2025

Una tragedia che scuote la comunità: un giovane marocchino di 22 anni si è tolto la vita impiccandosi nel carcere di San Vittore a Milano, segnando il 36º caso dall'inizio del 2025. Arrestato per reati contro il patrimonio, la sua morte apre un acceso dibattito sulla tutela della salute mentale dei detenuti e sulle condizioni carcerarie. È fondamentale affrontare con urgenza questa emergenza sociale.

Secondo quanto si apprende, il 22enne marocchino si trovava in carcere da alcuni mesi, dopo un arresto per reati contro il patrimonio Un marocchino di 22 anni, si è suicidato impiccandosi nella sua cella nel carcere di San Vittore a Milano. Il detenuto era stato arrestato nei mesi scorsi per.