Suicidio in carcere a San Vittore si impicca un ragazzo di 22 anni | è il 36esimo caso in sei mesi

Una tragedia che scuote ancora una volta il carcere di San Vittore: un giovane di 22 anni ha scelto di porre fine alla propria vita, portando a 36 il totale dei suicidi in sei mesi. Un dramma che rivela la crisi profonda del sistema penitenziario milanese, e che richiede interventi immediati. √ą urgente riflettere su come garantire dignit√† e supporto a chi si trova dietro le sbarre.

Un ragazzo di 22 anni si √® tolto la vita in cella a San Vittore ieri mattina. Il presidente della Sottocommissione Carcere Daniele Nahum: "Necessario svolgere una seduta del Consiglio Comunale in carcere, la situazione √® drammatica. Milano deve dare un segnale forte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

