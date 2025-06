Suicidio in carcere a San Vittore si impicca ragazzo È il 36esimo caso dell’anno

Una tragedia che scuote le mura di San Vittore, dove un giovane detenuto si è tolto la vita impiccandosi, segnando il 36° suicidio nelle carceri italiane quest’anno. Un dramma che evidenzia ancora una volta le criticità del sistema penitenziario e l’urgenza di interventi concreti per prevenire queste tragedie. La vicenda di oggi ci invita a riflettere sul valore della vita e sulla necessità di soluzioni efficaci e umane.

Una nuova vittima in carcere. Stavolta nell’istituto penitenziario di San Vittore a Milano. È il 36° suicidio di un detenuto dall’inizio dell’anno. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Suicidio in carcere a San Vittore, si impicca ragazzo. È il 36esimo caso dell’anno

Detenuto di 22 anni si suicida a San Vittore: è il 36esimo da inizio anno nelle carceri italiane

Suicidio in carcere a San Vittore, si impicca un ragazzo di 22 anni

