Suicidio assistito inizia la discussione su una proposta di legge

Il suicidio assistito torna al centro del dibattito pubblico e politico con l’avvio dell’iter parlamentare di una nuova proposta di legge, che punta a un voto decisivo in Senato il 17 luglio. La discussione si apre con importanti garanzie come il coinvolgimento del comitato etico nazionale e l’obbligo di cure palliative, segnando un passo cruciale verso una regolamentazione che solleva questioni etiche, morali e umanitarie di grande rilievo.

