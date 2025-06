Studentessa israeliana richiamata dall' Esercito dà 3 esami da remoto Università Statale di Milano li annulla

Una studentessa israeliana, che aveva sostenuto tre esami da remoto presso l’Università Statale di Milano, si trova ora di fronte a una difficile delusione: i esami sono stati annullati poiché non conformi alla normativa italiana. Questa vicenda apre un dibattito sulla validità degli esami a distanza e sulle differenze tra sistemi educativi internazionali. È fondamentale capire come tutelare gli studenti in un mondo sempre più globalizzato e digitale.

Una studentessa israeliana ha sostenuto tre esami da remoto ma la Statale di Milano li ha annullati perché non previsti dalla normativa italiana.

Riservista, ma in ospedale: la Statale invalida gli esami della studentessa israeliana - Una studentessa israeliana iscritta alla Statale di Milano ha rivoluzionato il suo percorso accademico: partendo come riservista dell’esercito israeliano, ha svolto un anno di studi a distanza da Tel Aviv, prestando servizio presso l’ospedale Sheba Medical Center.

