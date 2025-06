Studente inventa gli occhiali che consentono ai ciechi di vedere

Joao Antonio Rego, un brillante studente mozambicano di 24 anni, ha rivoluzionato il mondo dell'assistenza ai disabili con il suo progetto Vision Hope. Questo innovativo dispositivo di occhiali intelligenti offre a chi è non vedente la possibilità di percepire il mondo circostante, promuovendo l'autonomia e l'inclusione sociale. La sua invenzione dimostra come la passione e l’ingegno possano trasformare le sfide in opportunità , aprendo nuove strade per un futuro più inclusivo.

Joao Antonio Rego ha 24 anni, vive in Mozambico e frequenta un corso di studi in robotica e ingegneria elettronica. All’interno del proprio spazio di lavoro, ha ideato un dispositivo tecnologico con l'obiettivo di facilitare l’autonomia di chi ha difficoltà visive. Il suo progetto, chiamato Vision Hope, è il risultato di un impegno pluriennale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

