Strutture più accoglienti e refertazione più accessibile tre progetti per gli ospedali modenesi

Benessere globale del paziente, creando ambienti più accoglienti e umanizzati. Tre innovativi progetti per gli ospedali modenesi rafforzano il nostro impegno nel rendere le strutture più accessibili e human-centered, promuovendo un’esperienza di cura che rispetti e valorizzi ogni individuo. Con questa iniziativa, l’AOU di Modena si conferma pioniera nel mettere al centro la persona, trasformando l’assistenza sanitaria in un percorso più umano e compassionevole.

Prosegue l'impegno dell'AOU di Modena per la promozione di ercorsi e progetti di Umanizzazione delle Cure che hanno l'obiettivo di mettere la persona al centro, valorizzarne l'unicità, la storia, cambiando approccio operativo per affiancare alla presa in carico della patologia, quella del.