Stress a lavoro il capo paga i danni | la sentenza storica

Lo ha spiegato di recente una storica sentenza che ha stabilito come il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dei danni causati dallo stress sul posto di lavoro. Quanto pesa davvero l’ambiente lavorativo sulla salute dei dipendenti? Analizziamo le implicazioni di questa decisione e come può cambiare il modo in cui le aziende gestiscono il benessere dei loro collaboratori, perché la tutela della salute è un dovere ineludibile.

Quanto pesa effettivamente un ambiente di lavoro fonte di stress per i dipendenti? A rimetterci non sono soltanto questi ultimi, con un calo della produttivitĂ , un minor spirito collaborativo oppure una motivazione non all’altezza degli obiettivi richiesti dall’azienda. Anche il datore rischia conseguenze sul piano legale, per non aver provveduto a evitare che l’ufficio diventasse o rimanesse un luogo tossico per la salute. Lo ha spiegato quest’anno la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con una sentenza, la n. 123, che, oltre a decidere il caso concreto giunto alla sua attenzione, offre alcune indicazioni interessanti per la generalitĂ delle aziende e per non incappare, quindi, in dispute legali che potrebbero concludersi con un risarcimento danni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stress a lavoro, il capo paga i danni: la sentenza storica

