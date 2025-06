Street basket Carlton Myers alla regia del SandRimini | già 63 squadre iscritte

Il conto alla rovescia è quasi terminato e sul Parco del Mare di Piazzale Kennedy è tutto pronto per la terza edizione del “SandRimini”, evento lanciato da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo dell’amico Sandro Bucchi che quest’anno si arricchisce di nuove discipline quali Beach Volley e... preparatevi a vivere un weekend all’insegna dello sport, della passione e dell’amicizia, dove ogni squadra darà il massimo per emergere tra le 63 iscritte.

