Stragi del ’92 l’avvocato Repici Borsellino chiede alla gip di interrompere la decisione sull’archiviazione

Ormai da alcuni mesi pende una richiesta di archiviazione sull'ultimo capitolo di indagine sulla stragi di Capaci su cui indaga la procura di Caltanissetta convinta che "nella fase ideativa ed esecutiva della strage del 23 maggio 1992 non ci fu il coinvolgimento di soggetti collegati ad ambienti della destra eversiva tra cui il noto Stefano Delle Chiaie, uno dei fondatori della formazione politica Avanguardia nazionale". Ma l'avvocato Fabio Repici, difensore di Salvatore Borsellino fratello del giudice Paolo Borsellino e persona offesa nel procedimento, ha chiesto alla giudice Graziella Luparello di interrompere la camera di consiglio e la decisione sull'istanza dei pm.

