Strage di Ustica Bonfietti | Siamo arrivati a 45 anni senza sapere l’ultimo pezzo di verità

A 45 anni dalla strage di Ustica, il dolore e il mistero persistono. Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei parenti, rivolge un appello alla verità ancora sfuggente, sottolineando come, nonostante decenni di indagini, resti ignoto chi ha abbattuto quell’aereo civile in tempo di pace. In un contesto di commemorazione, la richiesta di giustizia si fa ancora più forte: è arrivato il momento di svelare l’ultimo pezzo di verità.

“Siamo arrivati a 45 anni senza sapere l’ultimo pezzo di verità, cioè chi ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace”. Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, lo ha ricordato a margine della presentazione in Comune a Bologna delle tante iniziative per ricordare la tragedia aerea costata la vita a 81 persone. “ I pm romani hanno chiesto l’archiviazione dopo 17 anni di lavoro “, ricorda Bonfietti. Le indagini sugli esecutori materiali della strage erano state “riaperte dopo le dichiarazioni di Cossiga che afferma che siano stati i francesi ad abbattere il Dc-9 dell’Itavia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Ustica, Bonfietti: “Siamo arrivati a 45 anni senza sapere l’ultimo pezzo di verità”

In questa notizia si parla di: anni - strage - ustica - bonfietti

Strage di Ustica, 45 anni dopo: “Urliamo il nostro diritto alla verità” | VIDEO - A 45 anni dalla tragica strage di Ustica, il dolore e la richiesta di verità restano vivi nel cuore di tutti noi.

Translate postStrage di #Ustica, dopo 45 anni i familiari ancora aspettano la verità. Le parole di Daria Bonfietti: "Aereo civile abbattuto e nello Stato lo sapevano in tanti, è sconvolgente". E non ha parole tenere per il #governoMeloni Vai su X

Strage di Ustica, Bonfietti: “Siamo arrivati a 45 anni senza sapere l’ultimo pezzo di verità”; Strage di Ustica, 45 anni dopo: “Urliamo il nostro diritto alla verità” | VIDEO; Ustica, Bonfietti: 45 anni dopo gridiamo forte il diritto alla verità. Questo governo? Non ha fatto nulla su alleati.

Ustica, 45 anni dopo. Iniziative e polemiche: "Vogliamo tutta la verità" - Bonfietti: "Il governo del mio Paese deve trovare le forze per avere risposte". Secondo msn.com

Ustica, Bonfietti: “45 anni dopo gridiamo forte il diritto alla verità. Questo governo? Non ha fatto nulla su alleati” - È questo che mi sconvolge": Daria Bonfietti, presidente dell'associazioni dei familiari delle vi ... Da dire.it