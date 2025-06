Strage di Ustica 45 anni senza verità La nuova ipotesi dell’impatto di un caccia Usa con il Dc9 – la mappa dei misteri senza risposta

Sono passati 45 anni da una delle più enigmatiche tragedie dell'aviazione italiana: la strage di Ustica, avvolta ancora oggi in un alone di mistero e controversie. Nuove teorie suggeriscono un coinvolgimento di un caccia americano nell’incidente del DC9, aprendo un capitolo inquietante nella mappa dei misteri senza risposta. Un ricordo che vive nel Museo della memoria di Bologna, dove le luci delle vittime brillano ancora, invitandoci a cercare verità nascoste.

Il 27 giugno 1980 un Dc9 della compagnia Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, precipita in mare inabissandosi con 81 persone a bordo. Quelle vite vengono ricordate nel Museo della memoria di Bologna come luci che si affievoliscono senza spegnersi mai sopra i resti ricomposti del velivolo. Gli specchi neri tutto intorno “racchiudono” e restituiscono i pensieri delle vittime attraverso voci che si espandono nel grande hangar di via di Saliceto. Spazio che ospita nove casse scure che contengono gli effetti personali di chi era sull’aereo. Non sono bastati 45 anni ad afferrare una completa certezza storica e una responsabilità giudiziaria per la strage di Ustica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it