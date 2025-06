Strage di ciclisti sulle strade d' Italia l' osservatorio dell' Asaps | già superati i 100 morti

La sicurezza su due ruote in Italia è un tema cruciale e ancora troppo spesso drammatico. Con oltre 100 vittime nel primo semestre del 2025, l’Osservatorio Ciclisti Asaps-Sapidata evidenzia una triste realtà che richiede interventi immediati. La prevenzione e la maggiore sensibilizzazione sono ora più che mai urgenti per salvare vite e rendere le strade un luogo più sicuro per tutti.

E' ripartito per l'anno 2025 l'Osservatorio Ciclisti Asaps-Sapidata, dopo i 212 utenti a due ruote deceduti nel 2023 secondo i dati Istat e i 204 della stima preliminare Asapsper l'anno 2024. Dal primo gennaio al 22 giugno risultato già 103 decessi tra i ciclisti, la prevalenza uomini, ben 96. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Strage di ciclisti sulle strade d'Italia, l'osservatorio dell'Asaps: già superati i 100 morti

In questa notizia si parla di: ciclisti - osservatorio - asaps - strage

Tanti morti sulle strade italiane nei primi weekend di giugno, l'Asaps: "Strage di motociclisti" - Tantissime vite spezzate sulle strade italiane nei primi weekend di giugno, segnati da una vera e propria strage di motociclisti.

Strage senza sosta sulle strade: 354 morti nei weekend del 2025, autovelox ancora bloccati; In Italia è strage di ciclisti; Italia, strage silenziosa sulle strade: 72 ciclisti e 11 monopattinisti morti da gennaio.

Oltre 100 ciclisti morti in sei mesi - I numeri dell'osservatorio Asaps confermano che la strage non si ferma: 272 le vittime tra gli utenti più fragili della strada da inizio anno ... Scrive msn.com

Sicurezza stradale, allarme ciclisti: più di 100 morti da inizio 2025 - Continua anche nel 2025 la tragedia delle morti dei ciclisti sulle strade italiane. Lo riporta msn.com